Вчені знайшли дно стародавнього океану на глибині понад 3000 км, могло огортати ядро Землі

Група вчених склала детальну карту геології південної півкулі Землі з високою роздільною здатністю і знайшла раніше невідоме явище: дно стародавнього океану, яке, можливо, розташоване навколо ядра планети.

Цей тонкий, але щільний шар знаходиться на глибині приблизно 2900 км під поверхнею, де зустрічається розплавлене металеве зовнішнє ядро з кам'янистою мантією. Ця межа ядро-мантія відіграє важливу роль у вивченні вивержень вулканів і змін магнітного поля Землі.

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Для створення цієї карти вчені використали дані з 15 станцій моніторингу, розташованих в Антарктиді, які збирали сейсмічні хвилі від землетрусів протягом трьох років. Аналіз цих хвиль дозволив вченим виявити тонкі аномальні зони матеріалу в межі ядра та мантії Землі, де звукові хвилі рухаються повільніше, і ці зони називаються зонами наднизьких швидкостей (ULVZ). Товщина матеріалу в цих зонах коливається від кількох до десятків кілометрів, що свідчить про наявність гір в ядрі Землі в деяких місцях.

"Наші дослідження забезпечують найвищу роздільну здатність зображення внутрішньої структури нашої планети, і ми виявляємо, що ця структура значно складніша, ніж раніше вважалося", – пояснює геолог Саманта Хансен з Університету Алабами.

За думкою дослідників, ці так звані "ULVZ" (англ. Ultra Low Velocity Zones), ймовірно, є захованою океанічною корою, яка формувалася мільйони років тому. Навіть якщо ця потонула кора не знаходиться біля відомих зон субдукції на поверхні, де рух тектонічних плит вдавлює скелю вглиб Землі, моделювання, згадане в дослідженні, показує, як конвекційні течії можуть змістити дно давнього океану до його поточного місця спокою.

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Хоча зробити точні висновки про типи гірських порід і рух на основі руху сейсмічних хвиль складно, дослідники вважають, що гіпотеза про океанську кору є найбільш ймовірним поясненням цих "ULVZ" наразі.

Існує також припущення, що ця стародавня океанська кора може оточувати все земне ядро, хоча через її тонкість це складно підтвердити. Майбутні дослідження сейсморозвідки додатково допоможуть уточнити загальну картину.

"Наші дослідження встановлюють важливі зв'язки між мілкою та глибокою структурою Землі та загальними процесами, що рухають нашу планету", – зазначає Хансен.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вчені знайшли докази подвійних масових вимирань на Землі.

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