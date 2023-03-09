Вчені виявили комету, яка пролітатиме біля Землі у 2024 році, і її можна буде побачити неозброєним оком (фото)

Астрономи зафіксували нову комету C/2023 A3, яка летить до Землі. Восени 2024 року вона буде такою ж яскравою як і зірки на нічному небі. Про це повідомляє видання Space.

Комету виявила система Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System (ATLAS) 22 лютого. Також цей космічний об'єкт помітили вчені з Purple Mountain Observatory у Китаї 9 січня.

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Зараз це небесне тіло знаходиться між Сатурном і Юпітером та рухається на швидкості 290 664 кілометри на годину. Науковці очікують, що вона підійде на мінімальну відстань до Землі 13 жовтня 2024 року.

За розрахунками, комета здійснює оберт навколо Сонця за 80660 років. Вона наблизиться на мінімальну відстань до зірки 28 вересня 2024 року, замикаючи коло своєї орбіти.

Проте, ця комета може розпастись на частини в міру своєї подорожі Сонячною системою. Такі комети, як ця – це кулі з льоду, породи та пилу, що часто руйнуються під дією тепла Сонця.

Якщо C/2023 A3залишиться цілою, її буде видно в непрофесійні телескопи вже в червні наступного року. Під час максимального зближення з Сонцем комета розташовуватиметься під лінією горизонту, тому на більшій частині Землі спостерігати її буде важко.

А вже у жовтні спостерігачі за нічним небом матимуть можливість її розглянути, коли вона пройде через Голову Змії (західна частина сузір'я Змії) та потрапить у сузір'я Змієносця. Під час цього прольоту комета може бути такою ж яскравою для спостерігачів з нашої планети, як і зірки у небі.

Однак про цю комету відомо небагато, зокрема – вчені ще не знають її розмір. Без додаткових даних зробити точні висновки про те, чи переживе вона зближення із зіркою, не можна.

Раніше у NASA помітили два гігантські потенційно небезпечні астероїди, які наблизились до Землі.

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