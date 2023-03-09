Ученые обнаружили комету, которая будет пролетать у Земли в 2024 году, и ее можно будет увидеть невооруженным глазом (фото)

Астрономы зафиксировали новую комету C/2023 A3, летящую к Земле. Осенью 2024 года она будет такой же яркой, как и звезды на ночном небе. Об этом сообщает издание Space.

Комету обнаружила система Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System (ATLAS) 22 февраля. Также этот космический объект был замечен учеными из Purple Mountain Observatory в Китае 9 января.

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Сейчас это небесное тело находится между Сатурном и Юпитером и двигается на скорости 290664 километра в час. Ученые ожидают, что она подойдет на минимальное расстояние до Земли 13 октября 2024 года.

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По расчетам, комета совершает оборот вокруг Солнца за 80660 лет. Она приблизится на минимальное расстояние до звезды 28 сентября 2024 года, замыкая у своей орбиты.

Тем не менее, эта комета может распастись на части по мере своего путешествия по Солнечной системе. Такие кометы, как эта – это пули из льда, породы и пыли, часто разрушающиеся под действием тепла Солнца.

Если C/2023 A3 остается целой, она будет видна в непрофессиональные телескопы уже в июне следующего года. Во время максимального сближения с Солнцем комета будет размещаться под линией горизонта, поэтому на большей части Земли наблюдать ее будет трудно.

А уже в октябре наблюдатели за ночным небом смогут ее рассмотреть, когда она пройдет через Главу Змеи (западная часть созвездия Змеи) и попадет в созвездие Змееносца. Во время этого пролета комета может быть столь же яркой для наблюдателей с нашей планеты, как и звезды в небе.

Однако об этой комете известно немногое, в частности – ученые еще не знают ее размер. Без дополнительных данных сделать точные выводы о том, переживет ли она сближение со звездой, нельзя.

Ранее в NASA заметили два гигантских потенциально опасных астероида, которые приблизились к Земле.

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