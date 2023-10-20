Вчені виявили нові переваги винограду для здоров’я: скільки потрібно їсти на день

Нове дослідження виявило, що споживання винограду протягом 16 тижнів покращує стан здоров’я очей. Це підтверджено попередніми дослідженнями, які свідчать про користь винограду для захисту структури сітківки.

Дослідження показало, що виноград, багатий антиоксидантами, допомагає покращити оптичну щільність макулярного пігменту (MPOD) і зменшити шкідливі глікації (AGEs), сприяючи покращенню здоров’я очей. Про це повідомляє SCITECHDAILY.

Літні люди мають вищий ризик захворювань очей і проблем із зором. Ключові фактори ризику захворювань очей включають окислювальний стрес і високі рівні кінцевих продуктів глікації (AGEs) в очах.

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Дієтичні антиоксиданти можуть зменшити окислювальний стрес і пригнічувати утворення AGEs. Виноград є природним джерелом антиоксидантів та інших поліфенолів.

У цьому новому дослідженні 34 людини споживали або 1 ½ склянки винограду на день, або плацебо протягом 16 тижнів. У тих, хто їсть виноград, спостерігалося значне збільшення MPOD, антиоксидантної здатності плазми крові та загального вмісту фенолів.

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