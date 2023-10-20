Ученые обнаружили новые преимущества винограда для здоровья: сколько нужно есть в день

Новое исследование показало, что потребление винограда в течение 16 недель улучшает состояние здоровья глаз. Это подтверждено предварительными исследованиями, свидетельствующими о пользе винограда для защиты структуры сетчатки.

Исследование показало, что виноград, богатый антиоксидантами, помогает улучшить оптическую плотность макулярного пигмента (MPOD) и снизить вредные гликации (AGEs), способствуя улучшению здоровья глаз. Об этом сообщает SCITECHDAILY.

Пожилые люди имеют более высокий риск заболеваний глаз и проблем со зрением. Ключевые факторы риска заболеваний глаз включают окислительный стресс и высокие уровни конечных продуктов гликации (AGEs) в глазах.

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Диетические антиоксиданты могут уменьшить окислительный стресс и ингибировать образование AGEs. Виноград является природным источником антиоксидантов и других полифенолов.

В этом новом исследовании 34 человека потребляли либо 1½ стакана винограда в день, либо плацебо в течение 16 недель. У тех, кто ест виноград, наблюдалось значительное увеличение MPOD, антиоксидантной способности плазмы крови и общего содержания фенолов.

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