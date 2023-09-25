Диетологи назвали 3 гарнира, от которых стоит отказаться женщинам, желающим сохранить фигуру

От некоторых гарниров можно набрать вес. Но если их правильно готовить, этого не произойдет. Мы подскажем, как сделать гарниры безопасными для фигуры.

Об этом пишет Время Действий.

Картофель

Вареный картофель лучше подавать теплым, чтобы снизить калорийность гарнира. В таком крахмал превращается в резистентный, похожий на клетчатку, сохраняющий чувство сытости. Однако важно, чтобы картофель был не горячим, иначе это может привести к чрезмерному набору веса. Перед жаркой картофеля его лучше нарезать и оставить в воде на ночь, это поможет уменьшить содержание крахмала на 80%.

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Рис

Рис также рекомендуется потреблять в охлажденном состоянии, поскольку это менее калорийная альтернатива горячему рису. Кроме того, врачи рекомендуют готовить крахмалистые продукты, включая рис, при небольших температурах, чтобы уменьшить содержание калорий:

Варить при 60-70°C.

Тушить в духовке при 100-120°C.

Важно не доводить его до полной готовности, оставить "аль денте" состояние, чтобы организм сжег больше калорий.

Макароны

Этот крахмалистый гарнир также нужно потреблять едва теплым. Подобно картофелю и рису, это помогает снизить калорийность и сохраняет чувство сытости. Важно избегать кетчупа и майонеза, выбирая натуральные овощные соусы.

Напомним, мы уже писали о 5 лайфхаках быстрого похудения.

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