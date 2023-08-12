Вчені виявили таємничий інгредієнт у картинах да Вінчі

Визначні митці Західної Європи, які ввійшли до історії мистецтва як "Старі Майстри" (група художників з епохи Відродження до другої половини 19 століття), використовували у своїх шедеврах таємний інгредієнт, який нарешті вдалося ідентифікувати вченим.

Інформацію про це публікує журнал Nature Communications.

Як виявилось, на видатних полотнах таких художників, як Леонардо да Вінчі, Сандро Боттічеллі та Рембрандт, вчені виявили сліди жовтка яйця, який, ймовірно, художники навмисно поєднували з масляною фарбою для зміни її властивостей.

Учені стверджують, що раніше цей інгредієнт на полотнах сприймали за забрудення. Однак тепер стало зрозуміло, що художники цілеспрямовано комбінували компоненти, створивши нову техніку використання масляних фарб для досягнення нових ефектів на полотні.

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Офелі Ранке, автор дослідження з Німецького інституту технологічних досліджень у Карлсруе, пояснив, що жовток дійсно може суттєво змінювати властивості фарби. Це було перевірено в практичних дослідженнях: вчені відтворили техніку виготовлення фарби того періоду, використовуючи яєчний жовток, дистильовану воду, лляне масло та пігмент, щоб створити два істориично значущі кольори - свинцево-білу та ультрамаринову-синю.

"Наші висновки показують, що навіть незначна кількість жовтка може значно змінювати властивості олійних фарб, що демонструє, наскільки це було корисно для художників", - відзначив він.

Раніше подібну техніку використовували в Стародавньому Єгипті.

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