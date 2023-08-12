Ученые обнаружили таинственный ингредиент в картинах да Винчи

Выдающиеся художники Западной Европы, вошедшие в историю искусства как "Старые Мастера" (группа художников из эпохи Возрождения до второй половины 19 века), использовали в своих шедеврах тайный ингредиент, который наконец удалось идентифицировать ученым.

Информацию об этом публикует журнал Nature Communications.

Как оказалось, на выдающихся полотнах таких художников, как Леонардо да Винчи, Сандро Боттичелли и Рембрандт, ученые обнаружили следы желтка яйца, который, вероятно, художники намеренно сочетали с масляной краской для изменения ее свойств.

Ученые утверждают, что раньше этот ингредиент на холстах воспринимали за загрязнение. Однако теперь стало ясно, что художники целенаправленно комбинировали компоненты, создав новую технику использования масляных красок для достижения новых эффектов на холсте.

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Офели Ранке, автор исследования из Немецкого института технологических исследований в Карлсруэ, пояснил, что желток действительно может существенно изменять свойства краски. Это было проверено в практических исследованиях: ученые воспроизвели технику изготовления краски того периода, используя яичный желток, дистиллированную воду, льняное масло и пигмент, чтобы создать два исторически значимых цвета - свинцово-белую и ультрамариновую-синюю.

"Наши выводы показывают, что даже незначительное количество желтка может значительно изменять свойства масляных красок, что демонстрирует, насколько это полезно для художников", - отметил он.

Ранее подобную технику использовали в Древнем Египте.

Напомним, в Японии обнаружили древний медицинский трактат.

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