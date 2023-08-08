В Польше нашли могилу ''ребенка-вампира'' 17 века (фото)

Ученые из Института археологии Университета им. Николая Коперника в Польше нашли могилу, датируемую 17 веком. В ней лежало тело ребенка, перевернутое лицом вниз.

Как сообщается на сайте Института, могилу нашли вблизи села Пне, расположенного в Поморском воеводстве на севере Польши. Она находилась возле найденной ранее "могилы вампира" – тело умершего тогда нашли с серпом на шее. Это в древности означало, что таким образом был установлен "замок на воскресение вампира из мертвых".

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Отмечается, что ребенок был похоронен в могилу лицом вниз, что, согласно ритуалам того времени, должно было заставить умершего "вгрызться в землю", если он воскреснет. Также у ноги ребенка обнаружили "антивампирский замок". Его в старину использовали для защиты живых от умерших. Он символизировал завершение последнего этапа жизни.

Рядом с этими захоронениями ребенка нашли археологи и яму, в которой находились остатки троих детей. В яме также был обломок челюсти с зеленой окраской, в которой содержались следы золота, перманганата калия и меди.

Исследователи предполагают, что окрашивание зубов было следствием употребления снадобья, которое приготовили для лечения "вампиризма".

Напомним, археологи в Польше нашли скелет человека, жившего на Земле 7000 лет назад.

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