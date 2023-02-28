Вчені пояснили, чому динозаври виростали такими гігантськими

Вченим вдалося пояснити, чому серед динозаврів, предків сучасних птахів, зустрічалися як види розміром з курча, так і гігантські особини. Зокрема, йдеться про тиранозаврів.

Згідно з дослідженням, найдрібніший з відомих м’ясоїдних динозаврів важив не більше 200 грамів, тоді як вага найбільших оцінюється в межах від 7 до 20 тонн. Наприклад, доросла особина Тиранозавра Рекса важила близько 8 тонн.

Раніше вчені вважали, що різниця в розмірах пояснюється швидкістю зростання. Припускалося, що дрібні динозаври росли повільно, а гігантські – аномально швидко.

Втім, під час аналізу кісток приблизно 80 видів хижих динозаврів, міжнародна команда палеонтологів з США і Аргентини з'ясувала, що зв'язок слабкий.

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Річ у тім, що швидкість росту тіла і, відповідно, скелета "записується" на спилах великих трубчастих кісток. Оскільки протягом кожного року відбувається зміна умов життя, наприклад, зміна сезону дощів посухами, швидкість росту організму теж змінюється.

Таким чином за допомогою кістки можна побачити широкі смуги, що сформувалися в кормові сезони, і вузькі, коли особина їла мало їжі.

Виявилося, деякі гігантські хижі динозаври росли так само повільно, як нинішні алігатори, а ось серед дрібних видів були такі, чия швидкість росту була порівнянна з темпами розвитку сучасних ссавців і птахів.

Зазначається, що саме тривалість періоду активного набору маси грала ключову роль в тому, що представники деяких видів динозаврів ставали гігантськими. Водночас Тиранозаври не росли надмірно швидко.

Раніше у Туреччині археологи розкопали другий храм урартського царя Менуа та залишки гробниці.

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