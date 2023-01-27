Новий вид качкодзьобого динозавра Malefica deckerti знайшли у США: як виглядав

У національному парку Біг-Бенд, що на південному заході Техасу (США) було знайдено частину щелепи динозавра. Вчені кажуть, що вона належала качкодзьобому динозавру Malefica deckerti.

Науковцям вдалося відтворити, як виглядав цей динозавр. Вони описали його вигляд в журналі Cretaceous Research. Дослідники встановили, що цей нещодавно ідентифікований вид динозаврів міг жити на Землі під час кампанського періоду епохи пізньої крейди – приблизно 75 мільйонів років тому.

Як пише SciNews, давня істота належала до Hadrosauridae – великої родини рослиноїдних динозаврів, поширених у пізньому крейдяному періоді Європи, Азії та Північної Америки. Він отримав наукову назву Malefica deckerti. Динозавр заввишки був близько 5 метрів, мав широку, плескату та видовжену морду із беззубим дзьобом.

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"Динозаври-гадрозаври були одними з найрізноманітніших і найпоширеніших великих наземних травоїдних тварин пізньої крейди, з майже 65 видами, знайденими на кожному континентальному масиві мезозою, крім Австралії, Мадагаскару та Індійського субконтиненту", — повідомив виданню палеонтолог Автономного університету Барселони Альберт Прієто.

За його словами, тварини цього виду мали складні взаємопов’язані "зубні батареї", оптимізовані для жування, гіпертрофовані носові ходи та широкий спектр надчерепних гребенів.

Дослідники зазначили, що Malefica deckerti — є третім гадрозавром, залишки якого знайшли у формації Агуджа в США.

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