Новый вид утконосого динозавра Malefica deckerti нашли в США: как выглядел

В национальном парке Биг-Бенд на юго-западе Техаса (США) была найдена часть челюсти динозавра. Ученые говорят, что она принадлежала утконосому динозавру Malefica deckerti.

Ученым удалось воспроизвести, как выглядел этот динозавр. Они описали его вид в журнале Cretaceous Research. Исследователи установили, что этот недавно идентифицированный вид динозавров мог жить на Земле во время кампанского периода эпохи позднего мела – примерно 75 миллионов лет назад.

Как пишет SciNews, древнее существо принадлежало к Hadrosauridae – большой семье растительноядных динозавров, распространенных в позднем меловом периоде Европы, Азии и Северной Америки. Он получил научное название Malefica deckerti. Динозавр высотой был около 5 метров, имел широкую, плоскую и удлиненную морду с беззубым клювом.

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"Динозавры-гадрозавры были одними из самых разнообразных и распространенных крупных наземных травоядных животных позднего мела, с почти 65 видами, найденными на каждом континентальном массиве мезозоя, кроме Австралии, Мадагаскара и Индийского субконтинента", — сообщил изданию палеонтолог Автономного университета в Барселоне Альберт Прието.

По его словам, животные этого вида имели сложные взаимосвязанные "зубные батареи", оптимизированные для жевания, гипертрофированные носовые ходы и широкий спектр гребней надчерепных.

Исследователи отметили, что Malefica deckerti является третьим гадрозавром, остатки которого нашли в формации Агуджа в США.

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