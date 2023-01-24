При исследовании мумии 'Золотого мальчика' ученые увидели у него золотой язык и амулет возле пениса (фото)

Еще в 1916 году на кладбище в южном Египте была найдена мумия "Золотого мальчика". С того времени она хранилась в подвале Египетского музея в Каире.

Исследовавшие находку ученые выяснили, что тело умершего подростка было покрыто листьями папоротника и содержало на лице позолоченную маску (отсюда и название "Золотой мальчик"). Его мумия мальчика была положена в два гроба: внешний и внутренний.

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Недавно специалисты провели еще одно исследование – они обнаружили во время сканирования 49 скрытых артефактов. Как пишет издание Live Science https://www.livescience.com/golden-boy-mummy-ancient-egypt, во время детальной компьютерной томографии этой мумии была обнаружена скрытая сокровищница с 49 амулетами, многие из которых были изготовлены из золота.

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"Анализируя сканы, исследователи обнаружили, что десятки амулетов, состоявших из 21 разной формы и размера, были стратегически размещены на его теле или внутри него. Среди них амулет с двумя пальцами, размещавшийся рядом с необрезанным пенисом мальчика, золотое сердце-скарабей расположен внутри грудной полости, и золотой язык во рту", – говорится в сообщении.

На мумии также увидели сандалии, а на теле – гирлянду из папоротника.

"Эта мумия является демонстрацией египетских верований о смерти и загробной жизни периода Птолемеев", – прокомментировал результаты исследования Сахар Салим – ведущий автор исследования и профессор радиологии на медицинском факультете Каирского университета в Египте.

Эти амулеты позволили исследователям предположить, что при жизни подросток имел высокий социально-экономический статус.

"Древние египтяне верили в силу амулетов... и их использовали для защиты и придания определенной пользы живым и мертвым", — пояснил Сахар Салим. Он добавил, что "в современной науке это объясняется энергией: разные материалы, формы и цвета (например, кристаллы) обеспечивают энергию с разной длиной волны, которая может влиять на организм". То есть бальзамировщики размещали амулеты во время мумификации для оздоровления мертвого тела.

По его словам, язык мумии был покрыт золотом, "чтобы умерший мог говорить", а сандалии "должны были позволить умершему выйти из гробницы в загробной жизни".

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