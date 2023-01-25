Один камень почти 8 кг: пять новых метеоритов нашли исследователи в Антарктиде (фото)

В Антарктиде группа ученых в ходе исследовательских работ нашла пять метеоритов. Один из камней весит около 8 килограммов.

Как сообщает издание EurekAlert, международная группа исследователей работала в Антарктиде. Ученые вернулись из экспедиции с пятью новыми метеоритами – один из них весит 7,6 кг.

Теперь метеориты, найденные командой, будут проанализированы в Королевском бельгийском институте естественных наук. "А осадок, потенциально содержащий крошечные микрометеориты, был разделен между исследователями для изучения в их учреждениях", — говорится в сообщении.

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Научная сотрудница Музея Филда и Чикагского университета Мария Вальдес сообщила изданию, что из примерно 45 000 метеоритов, изъятых из Антарктиды за последнее столетие, только около сотни имеют такой размер или больше. "Размер необязательно имеет значение, когда речь идет о метеоритах, и даже крохотные микрометеориты могут быть невероятно ценными с научной точки зрения. Но, конечно, найти такой крупный метеорит — редкость действительно увлекательно", – добавила она.

Ученая рассказала, что ей очень хочется увидеть, что выявит анализ метеоритов, потому что "изучение метеоритов помогает нам лучше понять наше место во Вселенной".

"Чем больше размер выборки метеоритов у нас, тем лучше мы сможем понять нашу Солнечную систему и тем лучше мы сможем понять себя", — добавила она.

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