Один камінь майже 8 кг: п'ять нових метеоритів знайшли дослідники в Антарктиді (фото)

В Антарктиді група вчених під час дослідницьких робіт знайшла п'ять метеоритів. Один з каменів важить майже 8 кілограмів.

Як повідомляє видання EurekAlert, міжнародна група дослідників працювала в Антарктиді. Науковці повернулися з експедиції з п’ятьма новими метеоритами - один з них важить 7,6 кг.

Тепер метеорити, знайдені командою, будуть проаналізовані в Королівському бельгійському інституті природничих наук. "А осад, який потенційно містить крихітні мікрометеорити, був розділений між дослідниками для вивчення в їхніх установах", – йдеться у повідомленні.

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Наукова співробітниця Музею Філда та Чиказького університету Марія Вальдес повідомила виданню, що з приблизно 45 000 метеоритів, вилучених з Антарктиди за останнє століття, лише близько сотні мають такий розмір або більше. "Розмір не обов’язково має значення, коли мова йде про метеорити, і навіть крихітні мікрометеорити можуть бути неймовірно цінними з наукової точки зору. Але, звичайно, знайти такий великий метеорит — рідкість і справді захоплююче", – додала вона.

Науковиця розповіла, що їй дуже хочеться побачити, що виявить аналіз метеоритів, тому що "вивчення метеоритів допомагає нам краще зрозуміти наше місце у Всесвіті".

"Чим більший розмір вибірки метеоритів у нас, тим краще ми зможемо зрозуміти нашу Сонячну систему і тим краще ми зможемо зрозуміти себе, – додала вона.

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