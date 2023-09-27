Науковці відповіли, чи справді існували амазонки в Стародавній Греції

Науковці спробували відповісти, чи дійсно в Стародавній Греції існували войовничі жінки відомі як амазонки. Американська історикиня Едрієнн Мейор вважає, що це можливо.

Книга історикині Стенфордського університету "Амазонки: Життя та легенди жінок-войовниць у стародавньому світі" показує, що такі жінки могли насправді існувати в стародавньому світі. Амазонки ймовірно, походили з Євразійського степу, який простягався від Східної Європи до Центральної та Північної Азії, повідомляє GreekReporter.

"Розкопки євразійських могил виявили поранені бойовими шрамами жіночі скелети, одягнені в туніки та штани, поховані з сагайдаками, наповненими стрілами, бойовими сокирами, списами та кінським спорядженням", – розповіла Мейор.

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Вона зазначила, що справжні жінки-войовниці дійсно існували в той час і в тих місцях, про які розповідали стародавні греки. Амазонки були увічнені в стародавніх артефактах, таких як баночки для парфумів і шкатулки для коштовностей.

Мейор стверджує, що "амазонки жили зовсім інакше, ніж грецькі жінки, які сиділи вдома, виконуючи домашні справи".

"Радикальна ідея могутніх, незалежних жінок, які живуть в екзотичних країнах, викликала у греків неоднозначні емоції: благоговіння, страх, повагу та бажання", – додала вона.

Мейор також руйнує деякі популярні міфи про жінок-войовниць, як-от про те, що їм відрізали одну грудь, щоб краще стріляти, або що вони були чоловіконенависницями.

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