Вчені відповіли, як правильно гладити котів, щоб це їм сподобалось

Згідно зі словами докторки Лорен Фінка, експертки з Університету Ноттінгем Трент, є правильний та неправильний способи гладити кішку, і якщо ви робите це неправильно, то це може призвести до небезпеки. Про це пише Daily Mail.

Хоча більшість людей думають, що кішки люблять бути гладженими, насправді це залежить від кожної окремої тварини. Експерти радять починати з гладження голови та шиї кішки, а потім переходити до грудей і спини.

Також важливо слідкувати за реакцією кішки – якщо вона починає махати хвостом, то це означає, що вона не хоче бути гладжена і їй потрібно дати спокій.

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Експерти також попереджають про небезпеку гладження брюшка кішки, оскільки це може призвести до нападу. Замість цього, вони радять гладити котів тільки по спині.

Також експерти зазначають, що неправильне гладження кішки може призвести до травмування тварини. Наприклад, якщо гладити кішку проти шерсті, це може бути болісним для неї. Тому варто гладити кішку в напрямку росту шерсті.

Крім того, важливо не натискати занадто сильно на тіло кішки під час гладження, оскільки це може спричинити біль та дискомфорт.

Загалом, гладження кішки – це важлива частина взаємодії з твариною, але потрібно знати правильний спосіб цього робити, щоб уникнути травмування та неприємних відчуттів для кішки. Тому, якщо ви вирішили гладити свою кішку, не забувайте про згадані рекомендації, спостерігайте за реакцією тварини та, головне, дозволяйте їй самостійно визначати, коли вона хоче припинити гладження.

Нагадаємо, господарі кішок часто помічають, як їх вихованці місять лапами ковдру або навіть роблять "масаж" людям. Така поведінка для тварин природна, але при цьому відзначається вона не у кожної особини. Вчені дослідили таку поведінку котів і пояснили, чому їм подобається переминати лапками.

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