Вчені відповіли, скільки годин на день потрібно спати, щоб сповільнити старіння

Всім відомо, як важливий якісний сон. Він впливає на наше самопочуття і загалом позитивно впливає на організм. Але чи задумувалися ви, скільки годин сну на добу потрібно, щоб зберегти молодість? Старіння супроводжується різними хронічними захворюваннями і проблемами зі здоров'ям.

Про це пише ТСН.

За словами професора психіатрії Кріса Фокса, оптимальною тривалістю нічного сну є вісім годин. Він наголошує, що важливо не скорочувати час сну, оскільки кожна хвилина важлива. Сучасний ритм життя часто ускладнює забезпечення такого тривалого сну, але для збереження активності організму це необхідно.

Кріс Фокс також вказує, що повноцінний нічний сон може запобігти багатьом хворобам, включаючи хворобу Паркінсона. Під час сну організм відновлюється, і коли сну недостатньо, мозок може почати працювати не на повну потужність.

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Повноцінний восьмигодинний сон також сприяє збереженню привабливого зовнішнього вигляду. Під час сну організм виводить токсини, що важливо для шкіри. Якщо організм не позбавляється від токсинів, то можуть з'явитися висипання, зморшки та запалення.

Для якісного сну важливо створити затишну атмосферу у спальні. Подумайте, що допомагає вам легше заснути. Це може бути спокійна музика, книга або ваша улюблена піжама. Важливо, щоб спальня була темною, оскільки тільки в повній темряві мозок може відповідним чином налаштуватися на сон і позбутися проблем з безсонням.

Нагадаємо, ми вже писали, як покращити якість сну.

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