Вчені відповіли, скільки сходинок треба проходити за день, щоб зменшити ризик серцево-судинних захворювань

Вчені довели, що підніматися на 50 ступенів на день знижує ризик серцево-судинних захворювань

Недавні дослідження підтверджують, що підйом сходами є важливим фактором для покращення здоров’я серця і може допомогти знизити ризик серцево-судинних захворювань на більше ніж 20 відсотків. Це означає, що навіть 50 сходинок на день можуть мати значний позитивний вплив на ваше серце.

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Дослідження було проведено на базі даних Великобританійського біобанку, які включали інформацію про сімейну історію, генетичний ризик і рівень кров'яного тиску у 458 860 дорослих. Результати показали, що підйом сходами зменшує ризик серцевих захворювань для всіх груп опитаних, особливо для тих, хто ще не був в групі високого ризику серцевих захворювань, пише Sciense Alert.

Це важливо, оскільки підйом сходами є безкоштовним і доступним для всіх. Це не вимагає відвідування тренажерного залу або використання спеціального обладнання, і ви можете робити це в будь-яку погоду. Підйом сходами є однією з найбільш універсальних і доступних форм фізичної активності.

Епідеміолог Лу Ці з Університету Тулейна в США наголошує, що короткі сплески інтенсивного підйому сходами є ефективним і швидким способом покращити кардіореспіраторну форму і ліпідний профіль. Це особливо важливо для тих, хто не може виконувати рекомендовані норми фізичної активності.

Важливо зауважити, що ті, хто переставав підніматися сходами протягом періоду дослідження (в середньому 12,5 років), мали на 32 відсотки більший ризик серцево-судинних захворювань, ніж ті, хто продовжував цю активність.

Хоча дослідження не може встановити причинно-наслідковий зв’язок, але зв'язок між підйомом сходами і поліпшенням здоров’я серця є досить сильним і важливим. Такі вправи можуть допомогти знизити ризик серцевих захворювань та підтримувати серце в здоровому стані.

Крім того, це не перше дослідження, яке підтверджує користь підйому сходами. Раніше також було виявлено зв'язок між цією активністю та зниженням ризику раку і покращенням кардіореспіраторної форми. Тож, можливо, варто подумати про цей простий спосіб покращити своє здоров’я і не користуватися ліфтом в наступний раз.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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