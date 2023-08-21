Учені показали, як паразит виривався з тіла павука (моторошне фото)

Вчені помітили дивну поведінку паразитарних грибів. Вони просочувалися всередину комах та проростали ззовні тіла своєї жертви.

Як повідомляє Live Science, еволюційний біолог Роберто Гарсія-Роа зробив фотографію моменту, коли з тіла величезного павука, яке поглинув грибок, спори паразита вирвалися ззовні – зі спини, ніг і голови павука.

"Хоча в дикій природі можна зустріти комах, на яких паразитують "зомбі" гриби, рідко можна спостерігати, як великі павуки піддаються цим грибним завойовникам", – прокоментував біолог своє фото у статті BMC Ecology and Evolution.

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Він пояснив, що багато видів грибів паразитують на павука, і випадки, коли паразити вириваються з тіл мертвих павукоподібних, були зареєстровані по всьому світу. Більшість цих видів належать до родин Cordycipitaceae та Ophiocordycipitaceae.

Ophiocordyceps — рід паразитичних грибів, відомих своєю здатністю перетворювати мурах на зомбі, керуючи їхніми тілами перед тим, як убивати їх.

"Ліси, в яких живуть ці гриби, також є спільними з лініями мікопаразитичних грибів, які можуть паразитувати, споживати та навіть каструвати Ophiocordyceps", – розповів міколог із Ботанічного саду Нью-Йорка Жоао Араужо.

За його словами, лише нещодавно вчені почали каталогізувати та описувати ці досі невідомі гриби, які можуть вбивати інші гриби.

Нагадаємо, у печерах Ізраїлю було виявлено сім нових видів воронкоподібних павуків. Всі вони знаходяться на різних стадіях втрати зору.

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