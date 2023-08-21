Ученые показали, как паразит вырывался из тела паука (жуткое фото)

Ученые заметили странное поведение паразитарных грибов. Они проникали внутрь насекомых и прорастали извне тела своей жертвы.

Как сообщает Live Science, эволюционный биолог Роберто Гарсия-Роа сделал фотографию момента, когда из тела огромного паука, поглотившего грибок, споры паразита вырвались извне – из спины, ног и головы паука.

"Хотя в дикой природе можно встретить насекомых, на которых паразитируют "зомби" грибы, редко можно наблюдать, как крупные пауки подвергаются этим грибным завоевателям", – прокомментировал биолог свое фото в статье BMC Ecology and Evolution.

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Он пояснил, что многие виды грибов паразитируют на пауках, и случаи, когда паразиты вырываются из тел мертвых паукообразных, были зарегистрированы по всему миру. Большинство этих видов принадлежат к семьям Cordycipitaceae и Ophiocordycipitaceae.

Ophiocordyceps – род паразитических грибов, известных своей способностью превращать муравьев в зомби, управляя их телами перед тем, как убивать их.

"Леса, в которых живут эти грибы, также общие с линиями микопаразитических грибов, которые могут паразитировать, потреблять и даже кастрировать Ophiocordyceps", — рассказал миколог из Ботанического сада Нью-Йорка Жоао Араужо.

По его словам, только недавно ученые начали каталогизировать и описывать эти неизвестные грибы, которые могут убивать другие грибы.

Напомним, в пещерах Израиля было обнаружено семь новых видов воронкообразных пауков. Все они находятся на разных стадиях потери зрения.

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