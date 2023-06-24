Вчені розкрили реальну причину смерті Клеопатри: не укус кобри

Навколо імені Клеопатри, найвеличнішої цариці Єгипту досі точиться багато суперечок. Зокрема, багато питань викликає її смерт, адже причину досі не встановили.

Про це пише UAINFO.

За твердженнями науковців, вона покінчила життя самогубством в 30 році до нашої ери в місті Олександрія у віці 39 років. Причиною смерті вважають поразку її військ у битві з римлянами. У працях Плутарха, Страбона і Діона Касія, цариця померла від укусу отруйної кобри.

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Внести отруйну змію у покої Клеопатри було надзвичайно важко, адже вони дуже добре охоронялись. Плутарх пише, що їй допоміг селянин: "Біля дверей з'явився якийсь селянин з кошиком. Вартові запитали, що він несе. Відкривши кошик і розсунувши листя, він показав горщик, повний стиглих смокв (інжир). Солдати подивилися, які вони великі і красиві, і селянин, посміхнувшись, запропонував їм покуштувати. Тоді вони пропустили його, відкинувши всякі підозри".

Під інжиром була схована змія. Кошик залишили в покоях цариці: вона побажала, щоб змія вкусила її несподівано. Згідно з іншою версією, змія знаходилась в закритій ємності для води, а Клеопатра спеціально підставила руку, щоб та її вкусила.

На думку німецьких вчених, причиною смерті було отруєння сумішшю з опіуму і рослин болиголову і аконіту.

Нагадаємо, Хорватії знайшли древній некрополь 4-5 століття нашої ери.

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