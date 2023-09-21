Вчені розповіли, що популярна голлівудська дієта "один прийом їжі за день" робить з вашим тілом

Знаменитості протягом багатьох років популяризували різноманітні дивовижні дієтичні тренди. Одним із останніх трендів серед знаменитостей є дієта "один прийом їжі на день" (або "OMAD"). Цей специфічний харчовий режим має своїх прихильників серед знаменитостей, таких як Брюс Спрінгстін та фронтмен Coldplay Кріс Мартін. Багато з прихильників OMAD стверджують, що ця дієта допомагає їм краще контролювати свою вагу та підтримувати форму.

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OMAD, по суті, є більш екстремальною версією інших типів голодних дієт, таких як періодичне голодування та обмеження їжі. Основна відмінність полягає в тому, що люди, які дотримуються OMAD, не постять лише в певні дні чи лише вживають їжу протягом певного періоду часу, а з’їдають усі калорії за день за один великий прийом їжі, пише Sciense Alert.

Хоча прихильники OMAD кажуть, що дотримання дієти покращує багато аспектів здоров’я, насправді ми дуже мало знаємо про те, який вплив на організм має вживання лише одного разу на день – не кажучи вже про те, чи це безпечно.

Докази, що підтверджують використання OMAD, обмежені. Дуже небагато досліджень насправді вивчали сам OMAD, і більшість із них проводилися на тваринах. Таким чином, більшість тверджень, що OMAD працює, є анекдотичними або базуються на припущеннях, що якщо інші форми голодування можуть бути корисними для здоров’я, то OMAD також може бути корисним.

Дослідження щодо різних типів голодування продовжуються, і деякі дані показують, що певні форми голодування можуть допомогти контролювати вагу та мати користь для здоров’я. Наприклад, періодичне голодування та обмежене в часі харчування можуть сприяти зниженню ваги, покращенню метаболізму, та зниженню ризику певних захворювань.

Однак OMAD - це дуже екстремальний варіант цього підходу, і його можливі наслідки для здоров’я треба ретельно вивчити. Є обмежені дані, які дозволяють зробити висновок про безпеку та ефективність цієї дієти.

Для майбутніх досліджень буде важливо дослідити вплив OMAD на більшу кількість учасників та на різні групи людей. Також важливо провести дослідження на тривалий період та в реальних умовах.

Також важливо зазначити, що така дієта може бути нежиттєздатною для багатьох людей і призвести до дефіциту необхідних поживних речовин, що може негативно позначитися на здоров’ї та фізичній активності.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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