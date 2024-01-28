Вчені розробили камеру, яка бачить світ очима тварин (фото)

Вчені створили камеру, яка знімає так, як бачать тварини

Вчені з Університету Міннесоти розробили камеру, яка дає можливість людям бачити світ очима тварин. Вона не має окремих налаштувань для кожної тварини, але має додаткову камеру для ультрафіолетового діапазону. Алгоритм обробляє дані та показує, як бачили б світ різні тварини.

Камера, яка дає можливість бачити світ очима тварин, може стати цінним інструментом для дослідників, медиків та косметологів. Про розробку розповіли у журналі PLOS Biology.

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Метелики Colias eurytheme мають візерунки на крилах, які видно лише в ультрафіолеті.

Павичі не такі барвисті для бджіл, як для людей.

Гусінь чорних махаонів Papilio polyxenes використовує ультрафіолет для камуфляжу.

Бджоли бачать райдугу більш яскравою, ніж люди, завдяки ультрафіолету.

Птахи бачать небо пурпуровим через ультрафіолет.

Бджоли бачать одне одного в синіх, зелених і червоних кольорах.

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