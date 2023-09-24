Вчені випадково виявили новий вид ящірок в Австралії (фото)

Австралійські вчені відкрили новий вид ящірок під час польових досліджень у штаті Квінсленд. Ящірка сягає 10 см завдовжки, більшість її тіла – це хвіст.

У неї вузький коричнево-сірий тулуб із зигзагоподібним візерунком на спині, мідні очі та загострені шипи хітину в області стегнових кісток.

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Як повідомляє Miami Herald, зоолог Конрад Хоскін та його колеги помітили незвичайних тварин випадково під час польових досліджень. Вони зрозуміли, що будова тіла дивних геконів, які ласували живицею на деревах, нетипова для відомих видів регіону.

Зоологи вивчили 27 особин та опублікували дослідження, в якому довели, що відкрили новий вид — квінслендського зигзагоподібного гекона, або Amalosia queenslandia.

Ці ящірки переважно живуть у лісах, харчуються комахами й живицею кущів акації. Квінслендський зигзагоподібний гекон виявився широко поширений по всьому штату. Згідно з ДНК-аналізом, новий вид на 25 відсотків відрізняється набором генів від інших зигзагоподібних геконів.

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