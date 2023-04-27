Науковці зробили прорив у розумінні календаря Мая: як він працює

Вчені з Університету Тулейн у США зробили значний прорив у дослідженні календаря Мая. Ця складна система, складається з кількох менших календарів і багато століть тому була розроблена в доколумбовій Мезоамериці.

Раніше вважалося, що цей календар прив'язаний до 819-денного циклу та складається з чотирьох блоків по 819 днів, кожен з яких відповідає одному з чотирьох кольорів. Недавні дослідження показали, що це припущення було помилковим і календар Майя пов'язаний з синодичним періодом видимих планет, який триває 45 років.

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Учені зробили важливе відкриття, яке дозволило краще зрозуміти складну систему календаря Мая. Дослідники з Університету Тулейн в США встановили, що календар Майя пов'язаний із синодичним періодом видимих планет, а не з 819-денним циклом, як раніше вважалося. Зараз білий і жовтий кольори відповідають зеніту і надиру відповідно, що збігає з астрономічними спостереженнями.

Календар Мая складається з чотирьох блоків по 819 днів, кожен з яких відповідає одному з чотирьох кольорів. Однак раніше дослідники помилялися, припускаючи, що червоний колір відповідає сходу, білий – півночі, чорний – заходу, а жовтий – півдню.

Вчені також встановили, що Мая змогли точно розрахувати синодичні періоди видимих планет, до яких належать Меркурій, Венера, Марс, Юпітер і Сатурн. Однак рівномірний підрахунок не працював з усіма планетами до того часу, поки вчені не збільшили тривалість календаря до 20 періодів по 819 днів, або 45 років. Такий довший період дозволив створити схему, в якій синодичні періоди видимих планет були співмірні з циклами 819-денного календаря.

Вчені також знайшли переконливий зв'язок з іншим календарем Мая Цолькіна, який складається з 260 днів. Двадцять 819-денних періодів складають загалом 16 380 днів, що є найменш поширеним кратним числом 260 і 819, що свідчить про можливу пов'язаність.

У світі астрономії з'явилося нове розуміння календаря Мая, який був створений астрономами цієї стародавньої цивілізації і складався з 819 днів. Вчені виявили, що календар може бути використаний для прогнозування синодичних періодів усіх видимих планет, а також для порівняння дат та часу з іншим священним календарем Цолькіна.

Це нове розуміння є значним проривом і демонструє, що народ Мая був здатний до високоточних розрахунків, використовуючи прості інструменти та спостереження за нічним небом. Це досягнення свідчить про винахідливість та інтелект народу Мая та стає важливим внеском у наше розуміння їхньої культури та історії.

Пропонуємо дізнатися, що з'ясували науковці, коли розкрили таємницю календаря мая. Раніше археологи встановили справжні розміри найбільшого поселення племені Мая.

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