Вчені стверджують, що колись канібалізм був нормою для стародавніх людей

Вчені виявили, що у культурі магдаленських людей канібалізм був нормою

Ритуали прощання з померлими у людей змінювалися з часом і від місця до місця. Проте нові дослідження вказують на те, що канібалізм, який раніше вважався рідкістю, може бути більш поширеним, ніж ми думали, особливо серед магдаленської культури в Північній Європі близько 15 000 років тому.

Науковий аналіз залишків палеолітичних людей із різних частин Північної Європи свідчить про те, що канібалізм був частиною похоронної поведінки магдаленців. Замість того, щоб поховати своїх мертвих, вони споживали їх тіла. Про це пише Sciense Alert.

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Палеоантрополог Сільвія Белло з Музею природної історії в Лондоні зауважує, що ця практика була широко розповсюдженою серед магдаленців і вказує на те, що це була частина їхньої похоронної поведінки.

Дослідники вивчали різні магдаленські і епіграветські стоянки та знайшли докази канібалізму в 13 з них. У цих місцях кістки людей мали ознаки посмертних маніпуляцій, такі як порізи та сліди зубів, пов'язані з обробкою і вживанням тіл.

Ці дослідження також показали, що епіграветська культура, яка ховала своїх мертвих, відрізнялася генетично від магдаленської культури, яка здійснювала канібалізм. Інші знахідки свідчать про те, що епіграветська культура існувала довше, ніж магдаленська.

Загалом, ці дослідження вказують на те, що замість того, щоб існувати разом, дві різні культури замінили одна одну, коли епіграветтіани мігрували в Північну Європу.

Попри жахливість цієї практики, дослідники вважають, що подальших досліджень потрібно для кращого розуміння цієї похоронної поведінки.

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