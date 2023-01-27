Вчені побачили на поверхні Марса мордочку ведмедя розміром 2 км (фото)

Звісно, на Марсі немає ведмедів та інших тварин. Однак вченим вдалось помітити на поверхні планети ще одне утворення, яке дуже щось нагадує. Такі знайомі силуети постійно викликають у нас інстинкти парейдолії – схильності людей бачити знайомі предмети у випадкових формах.

Орбітальний апарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter зробив знімок ділянки поверхні Марса, на якій легко вгадується мордочка ведмедя. Для отримання світлин поверхні Марса, Університет Аризони використовує камеру HiRise (High Resolution Imaging Experiment) на борту апарата. Цей знімок з "мордочкою ведмедя" був отриманий ще в грудні 2022 року, але опублікований лише нещодавно.

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Апарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter зробив знімок утворення на поверхні Марса, яке схоже на мордочку ведмедя

"Така морда марсіанського ведмедя більша, ніж у звичайного. Насправді ця дивна формація має ширину приблизно два кілометри", – зазначають у команді HiRise.

Також дослідники пояснили, чим насправді є ця кумедна та дивна формація на поверхні Марса, яка так нагадує знайому нам тварину:

"Круговий малюнок може бути пов’язаний з осіданням відкладень над похованим ударним кратером. Характерний ніс та рот, ймовірно, утворені вулканічним або грязьовим отвором, тому матеріал, що осідає над кратером, може бути лавою чи брудом", – пояснюють науковці.

Раніше у NASA показали знімок таємничих відкладень у кратерах на Марсі, який зробив апарат HiRise космічного корабля Mars Reconnaissance Orbiter.

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