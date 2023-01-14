Вчені побачили дивовижну туманність Метелика у сузір'ї Скорпіон, що дає уявлення про смерть нашого Сонця (фото)

NGC 6302 – це величезна оболонка з сяючого газу, більш відома як туманність Метелик, розташована на відстані приблизно 4000 світлових років від Землі.

Ця туманність з двома "крилами" є дивовижним прикладом того, що відбувається, коли в таких зірках, як Сонце, закінчується паливом і вони гинуть, пише Live Science.

У 2009 році космічний телескоп Габбл зміг виявити зірку в центрі туманності NGC 6302, там, де сходяться два "крила". Колись це була масивна зірка, але вона перетворилася на білого карлика, що поступово охолоджується.

"Крила" – це залишки зовнішніх шарів газу зірки, які були насильно викинуті в космос тисячі років тому, коли у зірки неминуче закінчилося ядерне паливо для спалювання, і вона померла. Як зазначають у NASA, розмах цих крил перевищує 3 світлові роки, що в кілька тисяч разів більше, ніж Сонячна система.

Понад століття астрономи намагалися зрозуміти, чому туманність Метелик набула такої виразної форми, у той час, як більшість інших туманностей розширюються в космос у більшакуратних, круглих візерунках. Нові сповільнені зображення туманності, що були представлені 12 січня на 241-й зустрічі Американського астрономічного товариства в Сіетлі, дали вченим нові підказки.

Туманність Метелик

В туманності Метелик між 2009 і 2020 роками, протягом 11-річного інтервалу, різні елементи перемістилися з чорних областей у білі. Порівнюючи два зображення крил метелика, зроблені космічним телескопом Хаббл у 2009 та 2020 роках, дослідники виявили нові дивні процеси, що стимулюють ріст туманності. Команда виявила ознаки пів дюжини "струменів" інтенсивного вітру, що дме з центральної зірки туманності, які, схоже, хаотичними перехресними візерунками виникали протягом тисячоліть.

За словами дослідників, ці струмені, які вивергалися з центральної зірки 2300 і 900 років тому, штовхали речовину до країв туманності на надзвичайно високих швидкостях – до 800 кілометрів на секунду. Тим часом речовина, розташована ближче до центральної зірки, повзе назовні лише з однією десятою швидкості, що призводить до утворення складних і асиметричних структур у крилах туманності.

Колірна передача NGC 6302, туманності Метелик, створена на основі чорно-білих знімків, зроблених космічним телескопом Хаббл у 2019 та 2020 роках. У фіолетових областях сильні зоряні вітри активно змінюють форму крил туманності протягом останніх 900 років. Вік інших елементів коливається від 1200 до 2300 років

"Туманність Метелик є екстремальною за масою, швидкістю та складністю її викидів із центральної зірки, температура якої більш ніж у 200 разів вище, ніж Сонце, але трохи більша за Землю. Я роками порівнював зображення Хаббла, і ніколи не бачив нічого подібного", – заявив керівник групи Брюс Балік, почесний професор астрономії в Університеті Вашингтона.

Що стосується форми метелика? На думку дослідників, це все ще складно пояснити за допомогою існуючих моделей формування туманності. Цілком можливо, що центральна зірка туманності зіткнулася з прихованою зіркою-компаньйоном або, принаймні, поглинула додатковий газ з однієї, утворивши складні магнітні поля, які сформували характерні крила туманності.

Структурні зміни в туманності Метелик між 2009 і 2020 роками

Однак, за словами Баліка, це лише гіпотеза та необхідні додаткові дослідження, щоб пояснити метаморфозу цього метелика.

Раніше, астрономи знайшли другу потенційно населену екзопланету лише за 100 світлових років від нас та схожого на Землю розміру.

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