Вчені знайшли другу потенційно населену екзопланету лише за 100 світлових років від Землі та схожого розміру

Вчені NASA відкрили ще одну потенційно населену кам'янисту планету TOI 700 e, яка становить 95% розміру Землі, та обертається навколо зірки M TOI 700.

Про це пише CNN. Це четверта екзопланета, яка обертається навколо холодного червоного карлика TOI 700. Це небесне тіло є четвертою планетою, яка була виявлена ​​на орбіті маленької холодної карликової зірки, що знаходиться приблизно за 100 світлових років від нас, за допомогою супутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite або місії TESS.

У цю систему входить планета TOI 700 d, яка була відкрита у 2020 році, яка також нагадує Землю та знаходяться в зоні населеності зірки, тобто вони можуть підтримувати воду в рідкому вигляді. Тобто, теоретично, на них може існувати життя.

Відео дня

"Це одна з небагатьох відомих систем з кількома невеликими планетами, що знаходяться в зоні населеності. Це робить систему TOI 700 цікавою для подальших досліджень. Планета e приблизно на 10% менша від планети d, тому система також показує, як додаткові спостереження TESS допомагають нам знаходити все менші та менші світи", – сказала провідний автор дослідження Емілі Гілберт, докторант Лабораторії реактивного руху НАСА в Пасадені, Каліфорнія.

Маленькі прохолодні карликові зірки класу М, як-от TOI 700, є звичайним явищем у Всесвіті, і останніми роками було виявлено, що багато з них містять подібні екзопланети.

Найближчим до зірки є TOI 700 b, який становить 90% розміру Землі та обертається навколо зірки кожні 10 земних днів. Крім того, є TOI 700 c, який у 2,5 раза більша за нашу планету та робить один оберт навколо зірки кожні 16 днів. Обидві ці планети, ймовірно, притягнуті приливною силою так, що вони завжди показують одну сторону до зірки – так само як і Місяць до Землі.

Дві екзопланети в зоні проживання зірки, планети d і e, мають довші орбіти 37 і 28 днів відповідно, тому що вони трохи віддаленіші від зірки. Нещодавно оголошена планета TOI 700 e розташована між планетами c і d.

"Якби зірка була трохи ближче або планета трохи більша, ми могли б помітити TOI 700 e протягом першого року даних TESS. Але сигнал був настільки слабким, що нам знадобився додатковий рік спостережень за транзитом, щоб ідентифікувати його", – сказав співавтор дослідження Бен Горд, докторант Університету Меріленда, коледж. Парк і аспірант Центру космічних польотів імені Годдарда НАСА в Грінбелті, штат Меріленд.

У той час як дослідники використовують інші космічні та наземні обсерваторії для проведення подальших спостережень за інтригуючою планетною системою, надходить все більше даних TESS.

"TESS щойно завершив другий рік спостережень за північним небом. Ми з нетерпінням чекаємо інших захоплюючих відкриттів, прихованих у скарбниці даних місії", – сказала Еллісон Янгблад, астрофізик-дослідник і заступник наукового співробітника проєкт TESS у Goddard.

Раніше, астрономи помітили дві надмасивні чорні діри, що обертаються одна навколо одної та є найближчими до зіткнення, які коли-небудь спостерігали вчені.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!