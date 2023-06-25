Вчені дізнались, що у майя був дуже високий рівень стоматології, доступний навіть бідним

Після того, як вчені провели аналіз зубів, знайдених у гробницях давніх майя, з’ясувалося, що в них був високий рівень стоматології. До того ж, вона була доступна усім. Особливу увагу привернули інкрустовані дорогоцінним камінням зуби. Найцікавше те, що такі зуби були не в лише багатих майя: менш забезпечені представники народу також користувались процедурою.

Про це пише НВ.

І це дивно, адже в наш час скайси — предмет розкоші. А от у майя такі прикраси були повсякденною річчю. Вони серйозно відносились до естетики, здоров'я та гігієні ротової порожнини. Вчені також знайшли багато зубів, на яких заліковували карієс.

Читайте також: В Іспанії знайшли старовинний кам'яний пеніс, що мав "насильницьку мету" (фото)

Також вчених здивував високий рівень майстерності лікарів, адже при постановці каміння, вони рідко зачіпали пульпу та й матеріал, на який ставили каміння, дозволяв закріпити коштовності на емалі на довгі століття.

Молекулярний аналіз герметика показав, що він складається з близько 150 речовин. Поки що не вдалось розпізнати точний склад клею, але виявили, що до нього входили соснова смола, ефірна олія губоцвітих та бітум. Розчин не тільки клеїв, але й був антисептиком.

Нагадаємо, вчені розкрили реальну причину смерті Клеопатри.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !