Вчені з'ясували, що коти мають відмінний нюх через "лабіринти" у своєму носі

Коли йдеться про винятковий нюх, собаки часто займають перше місце. Але, як виявило нове дослідження, кішки також мають дуже розвинутий нюх, і науковці намагаються розкрити його секрети.

Дослідники створили комп'ютерну модель котячого носа, використовуючи комп'ютерну томографію та зразки тканин від померлого домашнього кота, що було передано для цілей дослідження. Коли кішка нюхає, потік повітря розподіляється на два різних шляхи для дихання та нюху.

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За допомогою моделі вдалося показати, що носові проходи тварини направляють потік запахів через складну мережу каналів, які називаються носовими раковинами. Ця структура, як припускають вчені, може функціонувати як газовий хроматограф – складний хімічний прилад, що розділяє сполуки на основі їх розчинності. Запахи, які погано розчиняються в носовій слизі, розповсюджуються далі та зв'язуються з більш віддаленими рецепторами запаху.

"Ми знаємо, що тварини, включаючи кішок, використовують нюх для виявлення їжі, відчуття небезпеки та розпізнавання родичів", – каже Кай Чжао, біоінженер з кафедри отоларингології Університету штату Огайо та співавтор дослідження.

Спіральна структура, виявлена дослідниками, ефективніша більш ніж у 100 разів, ніж прямий канал, який зустрічається у носах земноводних і деяких ссавців, і може вмістити більше рецепторів запаху в обмеженому просторі голови. Дослідження було опубліковано у четвер у журналі PLOS Computational Biology і частково фінансувалося компанією Mars Petcare UK, яка займається виробництвом корму для домашніх тварин.

"Вони показують, що структура носових раковин у кішок є дуже складною порівняно з іншими видами ссавців", – каже Луїс Сарайва, нейробіолог з нюху в Sidra Medicine в Катарі, який не брав участі в дослідженні. І найбільш вражаюче в тому, що "коти мають набагато більше носових раковин, ніж щури або люди".

Це не перший раз, коли аналогія з газовим хроматографом використовується для пояснення анатомії носа. Ідея була запропонована ще в 1960-х роках, але більшість досліджень, що досліджували це, проводилися на земноводних, які мають простішу структуру носа. Попередні дослідження показали, що інші тварини з винятковим нюхом, такі як собаки, щури та рисі, також мають закручений ніс з носовими раковинами. Проте ця нова стаття є першою, що досліджує анатомію носа домашніх кішок і розширює аналогію з газовим хроматографом на ссавців.

Чутливість нюху у кішок також може пояснити, чому вони реагують на неприємні запахи, роблячи характерне обличчя. За словами Сарайва, подібно до людей, які відчувають запах молока, що прокисло, кішки, можливо, намагаються закрити носові ходи, щоб уникнути глибокого вдихання цього запаху.

"Наступним великим кроком буде спроба поєднати ці обчислювальні дослідження з фізіологічними дослідженнями на реальних тваринах", – каже Том Ейтінг, фізіолог з Коледжу остеопатичної медицини Беррелла, який вивчав нюх у кажанів і не брав участі в цьому дослідженні.

За його словами, дослідники сподіваються розкрити розчинність різних запахів в контексті розташування специфічних рецепторів запаху в носі кішок.

"Складна будова носа у тварин підкреслює, наскільки розвинене їхнє нюхання. Однак не варто очікувати, що коти незабаром витіснять собак з посади шукачів вибухівки. Дуже важко навчити котів", – зауважує Чжао.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що думають собаки, коли схиляють голову.

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