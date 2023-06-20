Вчені з'ясували, як підгоріла їжа впливає на здоров'я людини

Якщо ви прагнете зберігати своє здоров'я, то краще уникати пережарювання їжі. Про це пише BBC.

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Дослідники зі Стокгольмського університету протягом 20 років вивчали вплив пережареної та підрум'яненої їжі на здоров'я людини. Вони виявили, що багато продуктів, які піддаються нагріванню до 120 градусів, утворюють речовину під назвою акриламід. Ця сполука є потенційно небезпечним канцерогеном, який важко виводиться з організму.

Продовжуючи споживати пережарену їжу, людина підвищує ризик захворіти на рак чи деменцію.

Краще обрізати частину їжі, яка підгоріла, і вживати лише здорову частину. Однак, психологи зазначають, що в рідкісних випадках незначні винятки не спричинять негативних наслідків.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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