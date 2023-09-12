Вчені з'ясували на якому поверсі жити найнебезпечніше

На якому поверсі жити найнебезпечніше і чому

Учені в рамках дослідження визначили, на яких поверхах проживання може створювати найбільші ризики для здоров'я людини. Відповідне дослідження проводили фахівці з Канади протягом декількох років.

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Згідно зі статистикою, якою поділились на сайті glamour.kyiv мешканці квартир на сьомому поверсі і вище мають більший ризик смерті від серцевого нападу. Крім того, чим вище живе людина, тим більша ймовірність розвитку онкології або запальних процесів.

Молодим людям легше адаптуватися до життя на висоті, а ось літнім громадянам це дається складніше, оскільки там вони стикаються з розрідженим повітрям і стрибками тиску, що впливає на роботу серця.

Проте, життя на перших поверхах також може створювати загрози. На тлі забрудненого повітря і шуму негативний вплив виявляється на легенях та нервовій системі. Найбільш оптимально вибирати для проживання поверхи з другого по четвертий. Для здорової психіки краще жити вище, щоб уникати шуму.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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