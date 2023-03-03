Тільки зіпсуєте: Не використовуйте ці засоби для миття вікон

Чисті вікна створюють приємне враження про оселю. Але мити вікна треба не тільки всередині. Ззовні вимити їх складніше ніж інші поверхні в будинку, особливо, якщо ви живете не на першому поверсі. Дізнайтесь, як зробити це безпечно і так, щоб не зашкодити склу.

Для того, щоб вікна не потрібно було мити декілька разів, слід оцінити погоду та вибрати відповідний час. Найсприятливішим періодом для чистки вікон із зовнішньої сторони будинку є середина і кінець березня, в цей час на даху майже не залишається снігу, який може розтанути, буде капати та знову забруднить вікна.

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Також радять дочекатися першого весняного дощу – він змиє бруд, що накопичився за час після останньої чистки. Після чого вікна треба буде очистити від слідів крапель.

Як легко і швидко помити вікна

Починати мити вікна краще зсередини, щоб зовнішні забруднення було видно краще. Є багато різних способів зробити вікна знову чистими та прозорими. Найпростіший, найшвидший і найзручніший спосіб – використовувати засіб для миття скла і дві мікрофібрових серветки. Одну з них треба змочити у воді та зняти нею верхній шар бруду, а другою – витерти вікна насухо разом з мийним засобом.

Помити вікна зовні набагато складніше та небезпечніше, якщо у вас є решітки або ви живете на високому поверсі. Для таких випадків існують спеціальні магнітні губки для вікон або губки на довгій ручці.

Щоб не зіпсувати вікна, не використовуйте такі засоби як сода, спирт, розчинники та засоби з абразивами. Також варто застосовувати засоби з бензином та кислотою.

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