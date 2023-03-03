Только испортите: Не используйте эти средства для мытья окон

Чистые окна создают приятное впечатление об жилище. Но мыть окна нужно не только внутри. Снаружи вымыть их сложнее, чем другие поверхности в доме, особенно, если вы живете не на первом этаже. Узнайте, как сделать это безопасно и так, чтобы не повредить стекло.

Чтобы окна не нужно было мыть несколько раз, следует оценить погоду и выбрать подходящее время. Самым благоприятным периодом для чистки окон с внешней стороны дома является середина и конец марта, в это время на крыше почти не остается снега, который может растаять, капать и снова запачкать окна.

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Также советуют дождаться первого весеннего дождя – он смоет накопившуюся за время после последней чистки грязь. После чего окна нужно будет очистить от следов капель.

Как легко и быстро вымыть окна

Начинать мыть окна лучше изнутри, чтобы наружные загрязнения были видны лучше. Есть много разных способов сделать окна снова чистыми и прозрачными. Самый простой, быстрый и удобный способ – использовать средство для мытья стекла и две микрофибровых салфетки. Одну из них надо смочить в воде и снять ею верхний слой грязи, а второй вытереть окна досуха вместе с моющим средством.

Вымыть окна снаружи гораздо сложнее и опаснее, если у вас есть решетки или вы живете на высоком этаже. Для таких случаев есть специальные магнитные губки для окон или губки на длинной ручке.

Чтобы не испортить окна, не используйте средства как сода, спирт, растворители и средства с абразивами. Также следует использовать средства с бензином и кислотой.

Напомним, обычно люди дезинфицируют руки, столешницы и поверхности, которые часто затрагивают. Но в вашем доме есть и другие места, которые тоже нужно обработать от микробов. Центр по контролю и профилактике заболеваний рассказал, какие еще вещи нужно регулярно дезинфицировать.

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