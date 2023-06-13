Вчені з'ясували, породам яких собак надавали перевагу римляни

Вчені довели, що брахіцефальних (коротконосих) собак розводили ще у Стародавньому Римі. Дослідження черепа собаки віком 2000 років показують, що він нагадував французького бульдога.

Аналізуючи череп собаки, знайденого на стоянці римської епохи в Туреччині, фахівці визначили, що у стародавнього собаки був брахіцефальний череп, як у французького бульдога.

Як повідомляє naukawpolsce.pl, у 2007 році кістки собак були знайдені в руїнах стародавнього Тралейса, неподалік турецького міста Айдин. Знахідка була неповною, і через поганий стан останків на неї довгі роки ніхто не звертав особливої уваги.

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У 2021 році кістки привернули увагу професора Олександра Хроща та доктора Домініка Порадовського з Вроцлавського університету наук про довкілля та життя, а також групи дослідників зі Стамбульського університету під керівництвом професора Ведата Онара.

"На щастя, череп не був настільки пошкоджений чи фрагментований, щоб перешкодити його вимірам. Ми порівняли його з іншими результатами археозоологічних досліджень, а також із кістковим матеріалом сучасних тварин. Було проведено краніометрію, чи простіше кажучи, визначено точки виміру на кістках черепа і по цих точках вдалося не тільки виявити величину окремих вимірювань, але й порівняти їх із сучасними, що перевіряються результатами краніометрії черепа собак", – розповів виданню "Наука в Польщі" професор Олександр Хрощ.

Через поганий стан збереження останків, коли виміряти довжину черепа було неможливо, дослідники спиралися інші виміри, включаючи площу основи черепа, барабанної порожнини, зубів і піднебіння.

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"У даному випадку не було сумнівів, що це череп брахіцефального (коротконосого) собаки, причому відносно невеликий. Аналіз частин скелета тварини і скелетів собак сучасних порід, що збереглися і піддаються виміру частин скелета тварини, показує, що це, швидше за все, була тварина нижче в загривку, ніж відомі, також коротконосі молоські гончі, чий родовід бере свій початок із давньої Еллади не підлягає сумніву", — зауважив професор Олександр Хрощ.

Для підтвердження давнини знахідки в референс-лабораторії США було проведено процедуру радіовуглецевого датування.

"Виявлення останків собаки з такою анатомією дає нам цінну інформацію. Вченим вдалося довести, що у Стародавньому Римі молоські гончаки були єдиними відомими брахицефальными собаками. Це не було б новою інформацією, якби не той факт, що ця тварина була набагато меншою, а її морфологія більше була схожа на французького бульдога, сучасного собаку-компаньйона. Передбачалося, що вона супроводжуватиме свого опікуна, розділяючи досить комфортне життя, замість того, щоб бути робочим собакою, який часто згадується у доступній римській літературі", – йдеться у пресрелізі Вроцлавського університету наук про навколишнє середовище та життя.

Згідно з релізом, про тварину дбали не лише за життя, а й після смерті. Дослідження скелета показали, що з чотирилапим поводилися дуже добре, що відрізняє його від інших виявлених останків службових собак.

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