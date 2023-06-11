Вчені з'ясували, скільки важить наша галактика Чумацький шлях

Метод обчислення маси галактики за допомогою кривої обертання був описаний авторами нового дослідження, яке пропонує точну оцінку маси нашого Чумацького Шляху.

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Вчені знаходяться в пошуках способів визначення маси галактик, і один зі способів полягає у вивченні руху зірок всередині галактики. Багато зірок обертаються по кругових орбітах навколо центру галактики, тому можна використовувати їх швидкість та відстань до центру, щоб визначити масу всередині їх орбіт.

Залежність швидкості від відстані називається кривою обертання. Дослідження кривої обертання не лише Чумацького Шляху, але й інших галактик дозволило вченим зрозуміти, що вони мають значно більшу масу, ніж можна було б очікувати, спостерігаючи за зірками. Це призвело до висновку, що більшість маси галактик складає темна матерія.

Зараз відомо, що більшість маси Чумацького Шляху не зосереджена в його центрі, а розподілена у вигляді галактичного гало. Масу цього гало можна обчислити, використовуючи метод кривої обертання, але також за допомогою спостережень кулястих зоряних скупчень.

Кулясті скупчення представляють собою групу зірок, які рухаються по галактиці як єдиний об'єкт під впливом гравітації. Вивчення їх руху допомагає визначити масу галактичного гало.

Результати досліджень показують, що маса Чумацького Шляху становить близько 1 трильйон мас Сонця, з похибкою у кілька сотень мільярдів сонячних мас.

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