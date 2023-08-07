Вчені зафіксували відразу два незвичайних явища на Місяці, які можуть переписати наші знання про супутник

На Місяці, над яким учені проводять спостереження, виявили два надзвичайних явища, які можуть перевернути наше розуміння процесів, що відбуваються на ньому.

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Про це пише Mirror. Вчені зіткнулися з величезною ділянкою граніту, що знаходиться глибоко під поверхнею Місяця, і дійшли висновку, що цей матеріал, ймовірно, утворився з вулкана, який був активний близько 3,5 мільярда років тому. Це відкриття було зроблене у районі вулканічного комплексу Комптон-Белкович.

Цікавим є той факт, що над цією ділянкою з'явилася маса тепла, яку вчені пояснюють радіацією. Великий тепловий згусток сформувався на темній стороні Місяця і викликає побоювання серед науковців. Він простягається на відстань 50 км і має температуру приблизно 10 градусів Цельсія, що є дуже високою температурою для такої області Місяця, де вночі ртуть може опускатися до -183 градусів Цельсія.

Інтересно, що знайдений граніт утворився без впливу води або тектоніки плит, які зазвичай забезпечують утворення граніту на Землі. Вчені стикаються з парадоксом, оскільки зазвичай для утворення граніту необхідна вода або водносна магма, а Місяць відомий відсутністю води та тектоніки плит.

Таким чином, знайдений гранітний комплекс створює нові загадки для науковців і може змінити їхнє уявлення про процеси, що відбуваються на Місяці. Звичайні механізми утворення граніту, які характерні для Землі, не працюють на Місяці, що свідчить про незрозумілі природні процеси, відповідальні за формування цього дивовижного матеріалу. Це відкриття залишає багато питань, які доведеться розв'язувати вченим у майбутньому.

Нагадаємо, астрономи змогли зафіксувати радіосигнал з далекої галактики, на відстані 8,8 мільярда світлових років від Землі. Він може бути пов'язаний з інопланетною цивілізацією.

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