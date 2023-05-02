Вчені помітили у мозку вмираючих людей таємничий сплеск активності

Науковці з Університету Мічигану в США помітили сплеск активності в мозку двох людей, коли вони помирали. Це явище було схоже на сплески мозкової активності, які спостерігалися раніше у тварин, чиє серце переставало битися.

Як повідомляє Science Alert, минулого року вчені вперше зафіксували вражаючі деталі мозкові хвилі вмираючої людини, зокрема, було виявлено сплеск в одному конкретному типі мозкової активності, який називається гамма-хвилями, разом зі змінами на інших частотах.

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А у новому дослідженні, опублікованому в PNAS, повідомляється про подібний спалах ефемерної гамма-активності у двох із чотирьох пацієнтів, яких було відімкнено від апаратів життєзабезпечення.

Зазначається, що від 2013 року невролог Джимо Борджігін і його колеги шукали аналогії у вмираючому людському мозку з тим, що вони знайшли у щурів після індукованої зупинки серця. Вони стверджували, що короткі спалахи мозкової активності можуть бути біологічними мерехтіннями передсмертних переживань, про які повідомляли багато людей, які пережили зупинку серця.

"Ці знахідки спонукали нас дослідити нейронну активність мозку вмираючих пацієнтів до та після клінічного зупинення штучної вентиляції легень", — пишуть науковці у своїй новій статті.

Команда вчених вивчала мозок пацієнтів після зупинки серця чи крововиливу в мозок, тоді ж електроенцефалографічні (ЕЕГ) записи виявили різкий спалах гамма-хвиль в одній частині мозку, який розсіявся на довгі діапазонні зв'язки між обома півкулями.

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Початковий сплеск гамма-хвиль був розташований у ділянці мозку, яка вважається "гарячою зоною" для так званих нейронних корелятів свідомості. Подібна модель активності спостерігалася у людей, які бачать сновидіння, і у пацієнтів з нападами, які повідомляють про зорові галюцинації та позатілесні переживання.

"Ми не можемо виключити можливість того, що сплеск гамма-потужності є ознакою патологічного процесу, унікального для стадії вмирання та не пов’язаного зі свідомою обробкою, — зауважили вчені. Вони сподіваються з кожним зареєстрованим випадком більше дізнатися про останні моменти життя та свідомості.

Раніше ми повідомляли, як вчені зі Стенфордського університету імплантували тканини людського мозку в мозок мишей.

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