Вчені відповіли, як надмірне вживання кави впливає на мозок

Вчені з Університету Південної Австралії вивчили зв'язок між кавою та різними захворюваннями нервової системи, такими як зменшення об'єму мозку, ризик розвитку інсульту та деменції. Дослідження, в якому брали участь більше 17,7 тис. людей віком 37-73 роки, показало, що вживання великої кількості кави може мати негативний вплив на здоров'я.

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"Ми врахували різні фактори та виявили, що вживання великих кількостей кави пов'язане зі зменшенням об'єму мозку. Шість чашок на день і більше може збільшити ваш ризик розвитку інсульту та деменції", – зазначила Кітті Фем, співавторка дослідження.

Дослідження також показало, що ризик деменції збільшується на 53% у людей, які випивають не менше шести чашок кави на день, а ризик інсульту – на 17%.

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Професорка Еліна Хіппенен, провідний автор дослідження, вказала, що ці результати можуть викликати занепокоєння серед любителів кави, але вона наголошує, що важливо дотримуватися балансу між кількістю випитої кави та її можливим впливом на здоров'я. Помірність, як і в багатьох інших випадках, є ключем до здорового споживання кави.

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Нове дослідження, разом з генетичними даними та рандомізованими дослідженнями, свідчить про можливий негативний вплив кави на головний мозок. Точні механізми цього впливу залишаються невідомими. Однак, одна проста річ, яку радять вчені на основі досліджень – це бути розумними в споживанні кави. За словами професорки Хіппенен, рекомендована денна доза кави для багатьох людей може бути до 3-х чашок на день.

Дослідження також підкреслює важливість урахування інших факторів, таких як вік, стать, генетичні особливості та стан загального здоров'я, які можуть впливати на ризик розвитку захворювань нервової системи. Важливо розуміти, що кава – це один з багатьох факторів, які можуть впливати на здоров'я мозку, і вирішення питання про її вживання має бути здійснене в контексті загального способу життя та ризиків, пов'язаних з іншими факторами ризику.

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