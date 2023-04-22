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Астрологія і гороскопи

Удача їх не покине! Три знаки зодіаку зроблять кар'єрний ривок до кінця квітня

Анастасія Крищук

Удача їх не покине! Три знаки зодіаку зроблять кар'єрний ривок до кінця квітня

Кінець квітня 2023 року обіцяє великі кар'єрні успіхи трьом уродженцям зодіакального кола – їх досягнення на роботі не просто помітять та оцінять, а й призначать на вищу посаду. Зростання доходів відкриє нові можливості, які не можна втратити.

За словами астрологів, у списку щасливчиків Тельці, Діви та Козероги. Для них настає "біла смуга", коли всі починання виявляться успішними, а заповітні мрії збуватимуться.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Уродженці цього знаку зодіаку цілеспрямовані та працелюбні. Вони мають всі якості, які необхідні для керівних посад, і у квітні будуть впевнені у своїх силах як ніколи раніше. Реалізація важливого проєкту стане для Тельців цим приводом заявити про себе: їх помітять і окреслять перспективи кар'єрного зростання.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Люди, народжені під цим знаком, ґрунтовні, організовані та ефективні. Вони наполегливі на шляху до своїх цілей та не бояться труднощів. Діви зможуть проявити себе у квітні як гнучких працівників, які вміють швидко реагувати на зміни. Це відкриє для них шлях до кар'єрного зростання – вони отримають посаду, якої давно прагнули.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Козероги амбітні, наполегливі та вимогливі – і це всі якості, необхідні для просування професійними сходами. Уродженці цього знаку зодіаку будуть особливо мотивовані у квітні 2023 року, що не залишиться непоміченим. Вони проявлять себе в найкращий для цього момент і отримають залужену винагороду: нова посада їх порадує.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Астрологія і гороскопи