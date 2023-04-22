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Астрология и гороскопы

Удача их не покинет! Три знака зодиака совершат карьерный рывок до конца апреля

Анастасия Крыщук

Удача их не покинет! Три знака зодиака совершат карьерный рывок до конца апреля

Конец апреля 2023 года сулит большие карьерные успехи трем уроженцам зодиакального круга – их достижения на работе не просто заметят и оценят, но и назначат на более высокую должность. Рост доходов откроет новые возможности, которые нельзя упустить.

По словам астрологов, в списке счастливчиков Тельцы, Девы и Козероги. Для них наступает "белая полоса", когда все начинания окажутся успешными, а заветные мечты будут сбываться.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Уроженцы этого знака зодиака целеустремленные и трудолюбивые. Они обладают всеми качествами, которые необходимы для руководящих должностей, и в апреле будут уверенны в своих силах как никогда раньше. Реализация важного проекта станет для Тельцов тем самым поводом заявить о себе: их заметят и очертят перспективы карьерного роста.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Люди, рожденные под этим знаком, основательные, организованные и эффективные. Они настойчивы на пути к своим целям и не боятся трудностей. Девы смогут проявить себя в апреле как гибких работников, умеющих быстро реагировать на изменения. Это откроет для них путь к карьерному росту – они получат должность, к которой давно стремились.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козероги амбициозные, настойчивые и строгие – и это все качества, необходимые для продвижения по профессиональной лестнице. Уроженцы этого знака зодиака будут особенно мотивированы в апреле 2023 года, что не останется незамеченным. Они проявят себя в самый подходящий для этого момент и получат залуженное вознаграждения: новая должность их порадует.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Астрология и гороскопы