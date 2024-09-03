Росіяни обстріляли балістикою навчальний заклад у Полтаві: відомо про 41 загиблого, понад 18- поранених

У вівторок, 3 вересня, Росія завдала удару балістичними ракетами по навчальному закладу в Полтаві, повідомили в Міністерстві оборони України. За даними Володимира Зеленського, більше ніж 180 людей поранені, відомо про 41 загиблого.

Оновлено о 14:20: Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні у Telegram повідомив, що росіяни запустили дві балістичні ракети по місту. Влучання по території навчального закладу і сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку. Люди опинилися під завалами.

"Багатьох вдалося врятувати. Більш ніж 180 людей поранені. На жаль, багато загиблих. Станом на цей час відомо про 41 загиблого. Мої співчуття всім рідним та близьким", – сказав очільник держави.

На місці ворожого удару розгорнуто оперативний штаб для отримання жителями допомоги, повідомляють журналісти.

До того журналісти повідомляли, що внаслідок ворожого ракетного удару по Полтавському району постраждалим необхідна кров і медики закликають містян стати донорами крові (усіх груп).

Кров приймають за адресою Полтавської станції переливання крові на базі Полтавської обласної лікарні:

Полтава, вул. Шевченка, 23 (одноповерхова будівля, вхід зі сторони вул. Героїв-чорнобильців), з 8:00 до 14:00.

Контакти: +380954521357.

3 вересня о 9:10 Повітряні сили ЗСУ попередили про проліт ракети в напрямку Полтави.

Практично одразу ж місцеві Telegram-канали повідомили про вибухи, які прогриміли в Полтавській громаді.

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