Українки отримають грошову допомогу від Нідерландів: про що йдеться
У квітні 2025 року українські жінки мають можливість взяти участь у грантовій програмі від благодійного фонду "Жіночі можливості в Україні", яка реалізується за підтримки уряду Нідерландів. Переможниці конкурсу отримають по 50 тисяч гривень для розвитку або запуску власного бізнесу.
Про це повідомили у пресслужбі фонду на Facebook-сторінці. Програма орієнтована на випускниць навчального курсу з жіночого підприємництва "Міст", який реалізується спільнотою Ukrainian Women Entrepreneurs Hub. Фонд обіцяє виділити фінансування п’ятьом учасницям восьмої хвилі цієї програми.
Взяти участь у конкурсі можуть:
- жінки з бізнес-ідеєю або вже діючим бізнесом;
- внутрішньо переміщені особи;
- жінки, які виховують дітей самостійно;
- ветеранки, які прагнуть розпочати підприємницьку діяльність.
Навчання у чотирьох містах
Програма "Міст" стартує 23 квітня 2025 року і буде реалізована у таких містах:
- Київ
- Івано-Франківськ
- Чернівці
- Запоріжжя
У фіналі учасниці презентуватимуть свої бізнес-ідеї, з яких журі обере найкращі для надання фінансової підтримки.
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Як долучитися до програми
Щоб стати учасницею, потрібно залишити коментар з назвою свого міста на офіційній Facebook-сторінці фонду "Жіночі можливості в Україні". Після цього організатори зв’яжуться з вами та нададуть детальну інформацію.
"Міст" — це ваш старт у світі бізнесу, підтримка менторів, обмін досвідом і справжнє жіноче підприємницьке ком’юніті," — зазначають організатори.
Програма реалізується в рамках проєкту "Розвиток жінок-підприємців в Україні" за фінансової підтримки уряду Нідерландів.
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