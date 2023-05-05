Українська ППО могла вперше збити російську надзвукову ракету Х-47 'Кинжал': з'явився офіційний коментар

4 травня українські сили протиповітряної оборони відбили масовану російську атаку. Ворог, зокрема, й атакував столицю "Shahed" та ракетами. У КМВА заявляли, що росіяни, ймовірно, використали ракети балістичного типу.

Тим часом інформаційно-консалтингова компанія Defense Express, яка висвітлює питання безпеки держави, повідомила 5 травня, що отримала фото уламків збитої ракети зі слідами ураження, якої росіяни намагались завдати удару по Києву у ніч на 4 травня.

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"Збройні Сили України вперше успішно перехопили російську "гіперзвукову" ракету Х-47 "Кинжал" близько 02:40 4 травня у небі над Києвом", – йдеться у повідомленні.

У Defense Express заявили, що уламки "Кинджалу" без бойової частини впали на стадіоні у межах Києві. Зазначається, що було досліджено фото, на якому зображено носовий обтічник, "який максимально схожий з тим, який використовується саме у ракеті Х-47 "Кинжал" зі складною формою різких переходів діаметра".

Фахівці видання заявили, що на уламку можна помітити, що він отримав пробиття. "Що дозволяє оцінити товщину матеріалу, який необхідний для того, щоб витримати високу температуру під час розгону до гіперзвукової швидкості. А також вказує на те, що перехоплення було доволі ефективним зі знищенням бойової частини ще у повітрі. З цим й пов'язаний потужний вибух, який чули кияни уночі 4 травня", – пише видання.

Тим часом речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат спростував цю інформацію:

"Була ймовірність застосування, але балістичних ракет не зафіксовано. Те, що там розповідають деякі голови військових адміністрацій, вони вже отримали за це", — сказав він в коментарі "Суспільному".

Раніше у Головному управлінні розвідки назвали кількість ракет "Кинджал", які залишилися у росії.

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