Українські артилеристи мінуснули дві російські САУ 'Гвоздика' (відео)

Українським бійцям вдалося "задвохсотити" дві російські самохідні гаубиці "Гвоздика". Вони були атаковані артилеристами.

Відео знищення ворожої техніки потрапило у соцмережі. Чи було ліквідовано й екіпажі двох САУ, невідомо.

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У Телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ" зазначається, що ліквідація відбулася на Донецькому напрямку.

"Дві російські 122-мм самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" під вогнем української АРТИ. Донецький напрямок", – йдеться у коментарі під відео.

Довідково: САУ "Гвоздика" — радянська 122-мм самохідна артилерійська установка на базі шасі МТ-ЛБ, яка призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів в мінних полях та польових загородженнях.

Корпус САУ виготовлений із сталевих листів. Протикульове бронювання "Гвоздики" може витримати 7,62-мм гвинтову кулю Б-32 з відстані 300 м. Дальність стрілянини варіюється від 4070 м до 15200 м.

На початку березня, нагадаємо, бійці Нацгвардії ліквідували автономний самохідний зенітний ракетний комплекс "Тор М1", інженерну систему дистанційного мінування "Земледелие", російську БМ-21 "Град" та дві 2С1 "Гвоздика".

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