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Війна в Україні

Українські артилеристи мінуснули дві російські САУ "Гвоздика" (відео)

Билім Олена

Українські артилеристи мінуснули дві російські САУ 'Гвоздика' (відео)

Українським бійцям вдалося "задвохсотити" дві російські самохідні гаубиці "Гвоздика". Вони були атаковані артилеристами.

Відео знищення ворожої техніки потрапило у соцмережі. Чи було ліквідовано й екіпажі двох САУ, невідомо.

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У Телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ" зазначається, що ліквідація відбулася на Донецькому напрямку.

"Дві російські 122-мм самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" під вогнем української АРТИ. Донецький напрямок", – йдеться у коментарі під відео.

Довідково: САУ "Гвоздика" — радянська 122-мм самохідна артилерійська установка на базі шасі МТ-ЛБ, яка призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів в мінних полях та польових загородженнях.

Корпус САУ виготовлений із сталевих листів. Протикульове бронювання "Гвоздики" може витримати 7,62-мм гвинтову кулю Б-32 з відстані 300 м. Дальність стрілянини варіюється від 4070 м до 15200 м.

На початку березня, нагадаємо, бійці Нацгвардії ліквідували автономний самохідний зенітний ракетний комплекс "Тор М1", інженерну систему дистанційного мінування "Земледелие", російську БМ-21 "Град" та дві 2С1 "Гвоздика".

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