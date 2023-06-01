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Війна в Україні

Українські артилеристи потужно знищили "Урал" окупантів (відео)

Максим Карпенко

Українські артилеристи потужно знищили 'Урал' окупантів (відео)

Українські військові продовжують нищити техніку росіян та особовий склад окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці 40-ої окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта ліквідували "Урал" ЗС рф.

Артилеристам допомагали військові з 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. Про це повідомили у пресслужбі з'єднання у Facebook.

"Громом і полум'ям. Знищено "Урал" "орків"", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, що окупанти розташували "Урал" поблизу лісосмуги. На наступних кадрах видно, як артилеристи завдали влучний удар завдяки отриманих з безпілотника координат.

Точний час та місце знищення російського "Уралу" не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади дали відсіч окупантам, які спробували атакувати позицію ЗСУ.

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Війна в Україні