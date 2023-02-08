Українські артилеристи показали відео знищення ворожих САУ та Д-20 біля Соледару

У Бахмутському районі Донецької області поблизу Соледара українські артилеристи знищили російську 152-мм дивізійну самохідну гаубицю 2С19 "Мста-С" та 152-мм гармату-гаубицю Д-20. Відео знищення ворожої військової техніки потрапило на відео.

45 окрема артилерійська бригада Збройних Сил України у Фейсбуці опублікувала кадри ударів по ворожій САУ "Мста-С" та гарматі Д-20.

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"Соледар – зачаклували САУ та гармату Д-20. Навіть казкова фея на нашому боці – допомагає працювати чарівно і влучно", – прокоментували ці кадри бійці з 45-ї ОАБр.

Довідково:

2С19 "Мста-С" – російська 152-мм дивізійна самохідна гаубиця, що призначена для ураження артилерійських батарей, руйнування оборонних споруд, придушення пунктів управління, знищення живої сили та вогневих засобів, озброєння та військової техніки.

Екіпаж гаубиці складає від 5 до 7 осіб. Маса 42,5 тонни. Максимальна дальність стрілянини складає 24,7 км.

152-мм гармата-гаубиця Д-20 – розроблена відразу після закінчення Другої світової війни в ОКБ-9 Федора Федоровича Петрова. Вона мала змінити довоєнну 152-мм гаубицю-гармату МЛ-20 зразка 1937 року.

Д-20 стала першою 152-мм гарматною системою з напівавтоматичним клиновим затвором із вертикальним переміщенням клина. Ця ж зброя в модифікації Д-22 була використана для самохідної артилерійської установки 2С3 "Акація".

Поєднує властивості гармати та гаубиці з переважанням перших. Призначена для ведення настильної та навісної стрільби. Порівняно з гарматою, гармата-гаубиця має дещо меншу довжину стовбура, більші кути піднесення стовбура та падіння снарядів. Порівняно з гаубицею, гармата-гаубиця має велику дальність стрілянини — 24000 м, у тому числі прицільну дальність — 17410 м.

Раніше ми повідомляли, що поблизу Вугледара на відео потрапило знищення кількох одиниць ворожої техніки. У кадр потрапив й палаючий російський солдат, що намагався втекти якомога далі від підбитого танка.

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