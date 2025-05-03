Українські АЗС різко знизили ціни на бензин: скільки тепер коштує літр пального

На автозаправних станціях України суттєво знизилася ціна на бензин марки А-95. Станом на 2 травня середня вартість цього пального складала 54,42 грн за літр, що на 39 копійок менше порівняно з попереднім днем.

За даними Консалтингової групи "А-95", великі автозаправні мережі реалізують пальне за ціною від 48,95 до 57,99 грн за літр. Найвищу вартість встановили WOG, ОККО та "Рур груп" – 57,99 грн/л.

Найменшу вартість пального зафіксовано на АЗС "Авантаж 7" – 48,95 грн за літр. Крім того:

"Маркет" – 49,99 грн/л;

"Фактор" – 50 грн/л.

Ціни на пальне. Джерело: ''Мінфін'' Ціни на пальне. Джерело: ''Мінфін''

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Яких змін варто очікувати в цінах на бензин на АЗС найближчим часом

Від 1 травня в Україні офіційно стартував продаж бензину з додаванням біоетанолу (Е5). Це не призведе до зниження вартості пального, оскільки біоетанол не є дешевим замінником, а радше – екологічною добавкою.

Втім, суттєвого зростання цін на бензин теж не прогнозується. Як зазначив у коментарі для OBOZ.UA головний редактор профільного ресурсу "НафтаРинок" Олександр Сіренко:

біоетанолова суміш, яку автозаправні мережі вже закупили в європейських постачальників, коштує лише трохи більше, ніж традиційний бензин;

з огляду на зниження котирувань нафти на світових ринках, це оновлення не матиме суттєвого впливу на вартість бензину.

Раніше ми розповідали, що на АЗС незабаром готуються переписати ціни на бензин.

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